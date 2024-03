Sarah Bouhaddi quitte déjà Arsenal

Deux petits mois et puis s’en va.

Arrivée à Arsenal pour la nouvelle année, Sarah Bouhaddi a mis un terme à son contrat (très) courte durée avec le club londonien. La gardienne aux 140 sélections en équipe de France avait rejoint le nord de Londres après une pige d’une saison dans les buts du PSG. Durant ces deux mois passés en Angleterre, la joueuse de 37 ans n’aura finalement pas disputé le moindre match, un choix voulu avec le staff, comme elle le précise sur ses réseaux sociaux.

Sacrée championne de France douze fois avec l’Olympique lyonnais entre 2009 et 2022, la quadruple meilleure gardienne du monde (2016, 2017, 2018 et 2020) aura quand même apporté son expérience à ses coéquipières et devrait prochainement annoncer sa nouvelle destination.

Thank you, Sarah ❤️

Sarah Bouhaddi has left Arsenal after her short-term contract here came to an end. pic.twitter.com/FafY2v1p55

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) March 25, 2024