Alexandra Popp veut porter les couleurs de l’arc-en-ciel pendant la Coupe du monde

Top of the Popp.

Pendant que la Mannschaft n’arrive plus à gagner et que les Espoirs sont au bord de l’élimination à l’Euro U21, Alexandra Popp, la capitaine de l’équipe d’Allemagne qui disputera la Coupe du monde à partir du 20 juillet en Australie, veut prouver que leur football allemand n’est pas mort. L’attaquante de 32 ans a déclaré vouloir porter le brassard arc-en-ciel One Love, destiné à s’opposer à toutes formes de discrimination (et pas seulement celles envers les LGBT), lors de la compétition afin de donner l’exemple de la diversité et de la tolérance. « Nous avons abordé la question du brassard arc-en-ciel avec lequel nous aimerions beaucoup jouer. Nous sommes en très bonnes discussions avec la FIFA, s’est réjouie la joueuse de Wolfsburg en conférence de presse au centre d’entraînement d’Herzogenaurach. Ce qui, je pense, est bien – parce que j’avais l’impression qu’il était totalement tenu à l’écart des hommes (lors de la Coupe du monde au Qatar, NDLR). »

Bei der Fußball-WM der Männer in Qatar war das Verbot der „One Love“-Binde durch die FIFA das große Gesprächsthema. Die DFB-Frauen hoffen nun auf mehr Offenheit des Weltverbandes. #FIFAWWC https://t.co/fXvJi3Pxv1 — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) June 26, 2023

Les résultats devraient être positifs, puisque le chef de l’Association australienne de football, James Johnson, s’est dit dernièrement favorable et confiant à propos de cette initiative.

Si en plus elles font un bon résultat, l’Allemagne pourra être fière.

