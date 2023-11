La sélectionneuse de l’Allemagne virée

Voilà une opportunité pour Hansi Flick de rebondir.

Après un Mondial 2023 catastrophique et une élimination au premier tour, la fédération allemande avait choisi de maintenir Martina Voss-Tecklenburg à la tête de la Frauenteam. Finalement, la DFB a décidé ce samedi de se séparer de la technicienne allemande, qui est en congés maladie depuis trois mois et la fin de la Coupe du monde. « La DFB et la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg arrêtent avec effet immédiat leur travail en commun. C’est le résultat de la rencontre de vendredi », a dévoilé la fédé ce samedi dans un communiqué.

Der DFB und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Das ist das Ergebnis eines gemeinsamen Treffens am gestrigen Freitag, dem die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG heute zugestimmt haben. pic.twitter.com/UeEKyDByRB — DFB-Frauen (@DFB_Frauen) November 4, 2023

Épuisée par le Mondial et le fiasco, Voss-Tecklenburg a été mise en arrêt maladie puis en congés de convalescence. Selon son mari Hermann Tecklenburg, elle est rentrée « touchée physiquement et mentalement » d’Océanie, comme il l’avait expliqué dans la presse allemande. Britta Carlson, fin septembre, puis Horst Hrubesch, fin octobre, avaient assuré l’intérim. Elle ne reviendra finalement pas, alors que l’Allemagne affronte le Danemark le 1er décembre dans une rencontre décisive pour la qualification pour les JO de Paris.

Les coachs allemands n’ont plus la cote.

Trois pays européens candidats à l’organisation du Mondial féminin 2027