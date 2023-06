La Colombie fait tomber l’Allemagne

Allemagne 0-2 Colombie

Buts : Díaz (54e) et Cuadrado (82e, SP) pour les Cafeteros

À la Veltins Arena ce mardi soir, la Colombie a fait tomber l’Allemagne (0-2), défaite pour son deuxième match amical en une semaine, après la Pologne vendredi dernier.

Le premier acte, à l’avantage de la Mannschaft, n’a pour autant pas vu une montagne d’occasions se présenter aux spectateurs de Gelsenkirschen (quatre tirs). Robin Gosens a ainsi été l’un des seuls à tenter, d’une frappe à l’entrée de la surface, captée par Camilo Vargas (19e).

Il a alors fallu attendre la pause pour voir du jeu, et les Colombiens sortir de leur trou. Servi par un excellent centre de Juan Cuadrado, Luís Díaz s’est en effet élevé plus haut que tout le monde, pour catapulter son coup de casque dans la lucarne de Marc-André ter Stegen (0-1, 54e). En réaction, Kai Havertz a bien cru égaliser, stoppé in extremis par Daniel Muñoz (59e), au même titre que Nicklas Füllkrug, entré quelques minutes avant, devant Yerry Mina (69e). Le mot de la fin est malgré tout pour Cuadrado, venu transformer un penalty obtenu par Daiber Machado, sur une main de Joshua Kimmich (0-2, 82e). Enfin les vacances pour les Allemands…

Allemagne (4-3-3) : Ter Stegen – Gosens, Rüdiger, Thiaw, Wolf (Henrichs, 46e) – Goretzka, Can (Füllkrug, 66e), Musiala – Gündoğan (Kimmich, 79e), Havertz (Brandt, 79e), Sané. Sélectionneur : Hansi Flick.

Colombie (4-2-2-2) : Vargas – Muñoz, Mina, Lucumi, Machado – Uribe (Castaño, 90e+4), Lerma (Barrios, 77e) – Cuadrado (Sánchez, 90e+4), Arias – Santos Borré (Cassierra, 77e), Díaz (Valoyes, 86e). Sélectionneur : Néstor Lorenzo.

