Pronostic Allemagne Colombie : Analyse, cotes et prono du match amical

L’Allemagne cherche des certitudes face à la Colombie

En 1990, Gary Lineker avait dit : « le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne ». Cet adage a pris du plomb dans l’aile depuis le titre mondial acquis en 2014. En effet, le Nationalelf accumule les contre-performances : demi-finale à l’Euro 2016, 8e de finaliste en 2020, et surtout éliminé dès la phase de poule lors des 2 derniers Mondiaux. En plein doute, l’Allemagne a pourtant fait le choix de conserver Hansi Flick à sa tête. L’ancien entraîneur du Bayern a une mission plus compliquée qu’il devait l’imaginer, reconstruire une équipe compétitive pour l’Euro 2024 organisé sur son sol. Le technicien allemand fait face à un coup de moins bien du foot allemand, qui a vu son chef de file, le Bayern Munich, être sorti sans éclat dès les quarts de finale lors des 2 dernières éditions de la Ligue des Champions. Pour ce rassemblement international, Flick a rappelé de nombreux cadres comme les Sané, Musiala ou Rüdiger. Après avoir arraché un nul in-extremis face à l’Ukraine (3-3) lors du 1er match amical, avec une entrée décisive de Kai Havertz, le Nationalelf s’est incliné contre une Pologne qui, historiquement, lui réussissait souvent. Comme souvent, les Allemands ont failli offensivement dans le dernier geste tandis que sur son unique tir cadré, la Pologne a fait mouche.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Colombie n’est également pas au mieux de sa forme. Los Incas ont manqué le rendez-vous du Mondial au Qatar et sont en train d’effectuer une revue d’effectif pour reconstruire une équipe compétitive. Avec la baisse de régime des Falcao ou James Rodriguez, la Colombie semble avoir reculé sur l’échiquier du foot mondial. Sur le papier, Nestor Lorenzo possède des éléments intéressants, à commencer par l’attaquant de Liverpool, Luis Diaz. A ses côtés, on retrouve également les Sanchez (Tottenham), Cuadrado (Juventus), Lerma (Crystal Palace) ou l’attaquant de l’Eintracht Rafael Borre. Lors de rassemblement international, la Colombie s’est imposée sur le plus petit des scores face à la modeste sélection irakienne (1-0). Cette opposition amicale entre deux nations pas au meilleur de leur forme devrait tourner à l’avantage de l’Allemagne qui doit réagir après 2 résultats décevants.

► Le pari « Victoire Allemagne » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Fullkrug buteur » est coté à 2,10 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 320€ (420€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Allemagne et plus de 2,5 buts » est coté à 2,10 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 320€ (420€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Allemagne – Colombie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Allemagne – Colombie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L'Allemagne coince en Pologne