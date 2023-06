L’Allemagne coince en Pologne

Pologne 1-0 Allemagne

But : Kiwior (31e)

L’Allemagne a encore du boulot.

À un an du coup d’envoi de « son » Euro (14 juin 2024), la Mannschaft poursuivait sa campagne de matchs amicaux en Pologne, ce vendredi. Elle est repartie de chez son voisin avec une triste défaite et au terme d’une prestation bien terne (1-0). Sans grande intensité, ni la moindre occasion digne de ce nom, le début de match a surtout été marqué par les adieux de Jakub Błaszczykowski à la sélection nationale. L’ancien du Borussia Dortmund, qui évolue désormais au Wisła Cracovie (D2 polonaise) et qui revenait d’une très longue absence pour cause de blessure, a commencé avec le brassard de capitaine avant d’être remplacé dès la 16e minute – en référence à son numéro de maillot -, sous l’ovation du Stadion Narodowy.

Jusque-là, les hommes de Fernando Santos n’avaient pas proposé grand-chose, usant et abusant d’un jeu très vertical. Ils n’ont pas proposé beaucoup plus ensuite, mais cela ne les a pas empêchés d’ouvrir le score. Sur corner, Jakub Kiwior a placé une tête piquée qui a battu Marc-André ter Stegen, un poil trop court (1-0, 31e). En manque d’idée, incapables de mettre du rythme malgré une possession nettement en leur faveur, les Allemands ont eu un léger temps fort dès l’entame du second acte. Aussitôt entré, Robin Gosens a mis Wojciech Szczęsny à contribution (46e), tandis que Joshua Kimmich a vu sa frappe du gauche heurter la transversale (48e). La défense polonaise a toutefois tenu bon, même si son gardien a dû sortir quelques sacrées parades devant Malick Thiaw (78e), Marius Wolf (88e) et Leon Goretzka (90e).

Le dernier rempart des Orły avait déjà été magistral au Qatar. Il n’a fait que poursuivre sur sa lancée.

Pologne (4-5-1) : Szczęsny – Kędziora, Bednarek, Kiwior, Bereszyński (Frankowski, 72e) – Błaszczykowski (Skóraś, 16e), D. Szymański (Bielik, 77e), S. Szymański (Linetty, 46e), Zieliński (Slisz, 64e) Kamiński – Lewandowski (Milik, 46e). Sélectionneur : Fernando Santos.

Allemagne (3-5-2) : Ter Stegen – Kehrer, Thiaw (Wolf, 87e), Rüdiger – Hofmann (Gosens, 46e), Can, Henrichs (Sané, 68e), Wirtz (Brandt, 80e), Kimmich (Goretzka, 80e) – Musiala (Füllkrug, 68e), Havertz. Sélectionneur : Hansi Flick.

