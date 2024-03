Pronostic Pays de Galles Pologne : Analyse, cotes et prono du barrage pour l’Euro 2024

Le Pays de Galles se qualifie face à la Pologne

L’affiche de ces finales de barrages en Ligue des nations met aux prises le Pays de Galles et la Pologne. Lors des dernières années, ces deux sélections se sont régulièrement qualifiées pour les phases finales de compétitions internationales, et en plus, le vainqueur se retrouvera dans la poule des Bleus. Les Gallois avaient notamment atteint les demi-finales à l’Euro 2016 et les 8es en 2020, et avaient également décroché un ticket pour le Mondial 2022 après plus de 60 ans d’attente. Lors des éliminatoires de l’Euro 2024, les hommes de Rob Page ont dû se contenter de la 3e place de leur poule derrière la Turquie et la Croatie, avant de devoir jouer des barrages jeudi. Face à une Finlande pas simple à manœuvrer, les Gallois ont frappé à des moments clés, d’entrée de match et au retour des vestiaires. Malgré le départ à la retraite de Bale, le potentiel gallois est intéressant avec Wilson, Williams ou Johnson. Le duo Wilson – Williams, passé par Liverpool, a parfaitement combiné sur un coup franc pour marquer un très beau but. Ce mardi, les jeunes pousses galloises seront soutenues par un public acquis à leur cause à Cardiff.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Pologne nous a habitués à se qualifier systématiquement pour les phases finales de compétition internationale. Toutefois, la sélection polonaise semble être à un tournant et a totalement raté ces éliminatoires pour l’Euro 2024, dans une poule largement à sa portée (3e aussi, mais assez loin derrière l’Albanie et la Tchéquie). Portée par une génération vieillissante, la sélection polonaise doit reconstruire, car certaines de ses légendes semblent sur le déclin, à l’image de Lewandowski. Capable de fulgurances, le buteur polonais est loin d’être la machine à buts qu’il fut du temps où il était à Dortmund et au Bayern. Lors de la demi-finale des barrages face à la modeste sélection estonienne, rapidement réduite en infériorité numérique, l’attaquant barcelonais n’a pas pesé sur la rencontre (5-1). Pour s’en sortir au Pays de Galles, la Pologne aura besoin de son avant-centre des grands jours. Au rayon des satisfactions, les pistons Frankowski (Lens) et Zalewski (Roma) furent très présents. Le Sang et Or a marqué le premier but, tandis que le Romain est impliqué sur 3 réalisations. Mais poussé par son public, le Pays de Galles devrait s’imposer face à la Pologne.

► Le pari « victoire Pays de Galles » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Qualification du Pays de Galles » est coté à 1,76 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 176€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,76 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 176€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Pays de Galles – Pologne :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Pays de Galles Pologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La Grèce et la Pologne s’amusent, l’Ukraine gagne dans la douleur