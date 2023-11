Euro 2024 : Le point sur les qualifiés en barrages

Vous avez compris quelque chose ?

Depuis ce mardi soir et la qualification de la Croatie, l’on connaît 21 des 24 participants à l’Euro, en Allemagne au mois de juin prochain. Les trois derniers tickets seront distribués fin mars, à l’issue de barrages. Trois voies, correspondant aux Ligues A, B et C de la dernière Ligue des nations, permettront de déterminer les trois derniers pays qualifiés. Dans la première, la Pologne et le pays de Galles, seules sélections non encore qualifiées, seront rejointes par l’Estonie (meilleure sélection de Ligue D) et l’une des équipes suivantes, issues de Ligue B : Finlande, Ukraine ou Islande.

Les deux autres formations de ce trio resteront dans la voie B, où elles croiseront également le fer avec Israël et la Bosnie-Herzégovine. Enfin, la voie C mettra aux prises la Géorgie, la Grèce, le Kazakhstan et le Luxembourg. Dans chaque voie, les quatre équipes devront d’abord disputer une demi-finale le 21 mars prochain, avant une finale le 26. Les affiches seront déterminées par le classement FIFA des équipes concernées.

Vivement le début du printemps.

