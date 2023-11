Euro 2024 : le point sur les qualifiés

On connaît quasiment tous les Euro élus.

Alors qu’il ne reste que quelques rencontres à disputer ce mardi, plusieurs pays ont décroché leur ticket pour l’Euro : l’Italie, la Tchéquie et la Slovénie. Tant et si bien qu’il ne reste désormais plus qu’un seul ticket – sur les 21 mis en jeu – à attribuer via les qualifications. Il se jouera entre la Croatie, qui reçoit l’Arménie, et le pays de Galles, hôte de la Turquie. Trois autres places seront également attribuées par le biais des barrages disputés au mois de mars prochain.

Ils sont qualifiés :

– Allemagne (pays hôte et qualifiée d’office) – tête de série

– Albanie

– Angleterre – tête de série

– Autriche

– Belgique – tête de série

– Danemark

– Écosse

– Espagne – tête de série

– France – tête de série

– Hongrie

– Italie

– Pays-Bas

– Portugal – tête de série

– Tchéquie

– Roumanie

– Serbie

– Slovaquie

– Slovénie

– Suisse

– Turquie