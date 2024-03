De quoi éviter des pugilats de hooligans dans les rues allemandes cet été ?

Ce mardi, le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait interdire à plus de 1 600 supporters considérés « violents et perturbateurs » de se rendre à l’Euro 2024 en Allemagne, s’ils avaient pour intention de supporter les Three Lions ou la sélection galloises en cas de qualification des Dragons dans leur barrage face à la Pologne. Cette mesure vise les fans déjà sous le coup d’une interdiction de stade en Angleterre et a pour but de s’assurer qu’ils ne perturberont pas le bon déroulement de l’Euro. Ce genre d’interdiction est monnaie courante outre-Manche, où la pacification des tribunes n’a pas totalement éradiqué la violence des stades.

Real fans ✅ Hooligans ❌ Violent fans who fail to surrender their passport or try to travel to Germany for @EURO2024 could face an unlimited fine or up to 6 months in prison. pic.twitter.com/iv8g2cmQQo — Home Office (@ukhomeoffice) March 26, 2024

« À partir du jeudi 4 juin, plus de 1 600 personnes en Angleterre et au pays de Galles faisant l’objet d’une interdiction de stade de football devront remettre leur passeport britannique à la police jusqu’à la fin du tournoi », a déclaré le Home Office britannique. Les récalcitrants s’exposent à de grosses sanctions : une « lourde amende » et jusqu’à six mois d’emprisonnement.

Pas sûr que ça suffise quand certains supporters apportent la violence jusqu’au terrain.

