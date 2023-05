Alexandra Popp se paie la tête de Gianni Infantino

Un soutien de moins pour Gianni Cash.

Alors que le coup d’envoi du prochain Mondial féminin sera lancé dans moins de deux mois maintenant, la FIFA est toujours en pleine galère pour trouver des diffuseurs à l’événement. Son président, Gianni Infantino, se montre bien trop gourmand sur les sommes pour les droits télé, et n’a d’ailleurs pas caché son intention ce lundi : « Nous considérons comme une obligation morale et juridique notre refus de brader la Coupe du monde féminine. »

Cette sortie a notamment agacé Alexandra Popp, l’avant-centre de la sélection allemande, qui s’est lâchée dans un entretien accordé à l’agence de presse SID : « Je vais le formuler gentiment. Chez M. Infantino, on a l’impression qu’il n’est plus que question d’argent, et de qui est le plus puissant au monde. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que de cette façon, le sport que l’on aime et que l’on apprécie tous s’abîme. Le devoir revient à la FIFA, mais aussi aux diffuseurs. » Pour l’heure, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, pour ne citer qu’elles, n’ont pas trouvé de diffuseur à cet événement qui se déroulera en Océanie, avec donc un décalage horaire non négligeable pour les pays européens.

Les Bleues joueront, elles, leurs trois matchs de poule à midi heure française.

