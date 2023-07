L’Allemagne ne fait qu’une bouchée du Maroc

Allemagne 6-0 Maroc

Buts : Popp (11e, 39e), Bühl (46e), Aït El Haj (54e CSC), Mrabet (79e CSC) et Schüller (90e) pour l’Allemagne

Les Allemandes font passer un message.

Favorite de cette rencontre pour son entrée en lice dans ce Mondial 2023, l’Allemagne n’a pas fait dans le détail ce lundi face au Maroc (6-0). Devant les 27000 spectateurs de l’AAMI Park à Melbourne, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont fait parler leur avantage physique et technique face à une sélection marocaine trop tendre et transpercée après seulement dix minutes de jeu sur une sortie manquée de Khadija Er-Rmichi qui profite à l’inévitable Alexandra Popp (1-0, 11e). L’attaquante de Wolfsburg s’offre un doublé juste avant la pause – encore de la tête – sur un corner frappé par Klara Bühl (2-0, 39e).

À l’abri dès la pause, l’Allemagne enfonce le clou vingt secondes après le retour des vestiaires. Face à une défense aux abois, Lina Magull trouve la barre transversale mais Bühl intervient en deuxième lame et participe à la fête (3-0, 46e). La fin de rencontre tourne au cauchemar absolu pour les Marocaines qui encaissent deux CSC, le premier par Hanane Aït El Haj sur un centre dévié de la tête par un des ses coéquipières (4-0, 54e), et le deuxième par Yasmin Mrabet sur un nouveau corner allemand (5-0, 79e). Cette dernière doit même quitter ses partenaires dans la foulée, sonnée par un choc sur la tête avec Er-Rmichi. La première des Lionnes de l’Atlas en Coupe du monde se conclu par un dernier but encaissé par Lea Schüller, à l’affut après une tentative repoussée par Er-Rmichi (6-0, 90e).

Une Allemagne sans pitié, et provisoirement leader du groupe H.

Allemagne (4-2-3-1) : Frohms – Huth, Hendrich, Doorsoun, Rauch (Hagel, 89e) – Daebritz, Leupolz (Lattwein, 65e) – Brand, Magull (Schüller, 65e), Bühl (Anyomi, 64e) – Popp (Freigang, 83e). Entraîneuse : Martina Voss-Tecklenburg.

Maroc (4-4-2) : Er-Rmichi – Kassi, Aït El Haj, Mrabet (El Chad, 82e), Redouani – Diki (Bouftini, 90e+5), Nakkach (Badri, 82e), Chebbak, Tagnaout – Lahmari (Amani, 67e), Ayane (Jraidi, 90e+4). Entraîneur : Reynald Pedros.

Pronostic Allemagne Maroc : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine