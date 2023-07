Pronostic Allemagne Maroc : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Le Maroc surprend face à l’Allemagne ?

Le football marocain est en progrès chez les hommes comme chez les femmes. Alors que l’équipe masculine est devenue en décembre dernier la 1re équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde, l’équipe féminine a joué (et perdu) la finale de la dernière CAN (en 2022, défaite face à l’Afrique du Sud) alors que c’était sa première participation à la compétition depuis 2000. On l’a vu d’ailleurs avec les SudAf dimanche (courte défaite face à la Suède 2-1) ou encore le Nigéria face au Canada (0-0) en début de Coupe du Monde, les équipes africaines sont intéressantes.

La quatrième sélection africaine en lice dans ce Mondial est la Zambie qui a, elle pris une piquette face au Japon sur son 1er match du Mondial (0-5) alors qu’elle avait battu… l’Allemagne récemment en amical (2-3). Vice-championne d’Europe en titre après une finale d’Euro perdu face aux Anglaises l’été dernier, l’Allemagne n’a donc pas fait le plein de confiance dernièrement en amical, devant également se passer de quelques joueuses importantes : les Bavaroises Carolin Simon, Giulia Gwinn et Linda Dallmann pour le tournoi entier, Marina Hegering et Lena Oberdorf pour ce premier match. Comme l’Angleterre samedi face à Haïti, l’Allemagne pourrait avoir du mal à l’emporter.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

