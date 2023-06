Pas venue pour manger du Popp corn.

Interrogée ce vendredi sur le niveau du FC Barcelone, futur adversaire de Wolfsburg en finale de Ligue des champions, Alexandra Popp a reconnu : « C’est l’une des meilleures équipes, une équipe très agréable à voir jouer. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années. En 2014, nous avions affronté le Barça et c’était très différent. Il y avait déjà cette touche de football espagnol, mais ce n’était pas aussi cohérent. » Avant de développer sur le fameux tiki-taka barcelonais, plus en place chez les filles que chez les garçons en 2023 : « Elles font très bien circuler le ballon, il faut jouer de manière tactique et intelligente, que tout le monde sur le terrain soit à 100 % et très discipliné. Si tu fais une erreur, c’est déjà trop tard. »

Fin d’entraînement pour Wolfsburg et tout le monde aide à ranger ! pic.twitter.com/OpACXPg4lN — Anna Carreau (@annacarreau) June 2, 2023

Mais après avoir ciré les pompes de ses adversaires, elle rappelle que le Barça n’est pas « meilleur que l’OL » et ajoute : « Demain, on ne les regardera pas jouer, je vous promets ! » « C’est vraiment dur de jouer contre elles, mais je pense qu’on peut le faire, le style allemand le montrera », enchaîne-t-elle, reprenant le discours de son entraîneur Tommy Stroot, qui avait confié juste avant avoir « rêvé » de jouer le FC Barcelone sur un match sec, et non sur un aller-retour, comme lorsque le Barça s’était imposé 5-1 en demi-finales allers la saison passée.

Il faut dire qu’avec trois internationales néerlandaises dans l’équipe, Wolfsburg joue presque à la maison.

