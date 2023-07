La Colombie surprend l’Allemagne

Allemagne 1-2 Colombie

Buts : Popp (89e sp) pour la Mannschaft // Caicedo (52e), Vanegas (90e+7) pour les Cafeteras

Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas.

Après son carton face au Maroc, l’Allemagne espérait faire aussi bien face à la Colombie pour décrocher la première place de ce groupe H. Pourtant, c’est bien la Colombie qui l’a emporté et qui s’est adjugé la première place du groupe après un match d’anthologie. La première mi-temps a été physique, avec une bataille pour la récupération du ballon qui s’est surtout déroulée au milieu du terrain. Aucune des deux équipes ne s’est procurée de véritable occasion, la faute aux blocs défensifs bien en place et au pressing intensif des deux formations. Mayra Ramirez aurait pu lancer les hostilités après avoir repris de la tête le corner de Catalina Usme, mais la tête piquée de sa numéro 9 est passée à gauche du poteau de Merle Frohms (8e). La meilleure situation de cette première période est venue d’Alexandra Popp, l’attaquante de Wolfsburg ajustant une reprise de volée passée à droite de la cage colombienne (42e).

La seconde période a cependant été plus ouverte que la première, les deux équipes tentant d’arracher la victoire. Ce sont les Colombiennes qui ont ouvert les hostilités grâce à Linda Caicedo, la nouvelle pépite du football mondial se jouant de quatre défenseurs allemandes avant d’enrouler parfaitement son ballon et de le placer dans la lucarne droite de la portière allemande (0-1, 52e). L’Allemagne a ensuite poussé pour revenir au score et après avoir été en échec pendant près de 90 minutes, la délivrance est venue d’Alexandra Popp sur un penalty obtenu par Lena Oberdorf qui a été accrochée dans la surface par la portière colombienne (1-1, 89e). Et alors que l’on pensait le score entériné, Manuela Vanegas a donné l’avantage à la Colombie au bout du temps additionnel en profitant de l’absence de tout marquage pour reprendre de la tête le corner d’Usme (1-2, 90e +7). Un match référence pour la Colombie, qui s’impose logiquement face aux coéquipières d’Alexandra Popp.

L’Allemagne a donc perdu en phase de poule pour la première fois depuis 1995.

Allemagne (4-2-3-1) : Frohms – Hagel, Hendrich, Doorsun (Nusken, 46e), Huth – Oberdorf, Dabritz – Bühl (Anyomi, 76e), Magull (Schüller, 67e), Brand – Popp. Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.

Colombie (4-3-3) : Perez – Arias, Carabali (Ramos, 90e+14), Arias, Vanegas – Bedoya, Andrade, Montoya (Ospina García, 67e) – Ramírez, Usme, Caicedo. Sélectionneur : Nelson Abadía.

