Mondial féminin : Les listes de l’Angleterre et de l’Allemagne sont sorties

Les Lionesses sont prêtes à rugir de nouveau.

La Coupe du monde féminine, qui se déroule en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochains, arrive à grands pas. Ce mercredi, l’Angleterre et l’Allemagne ont dévoilé leur liste de 23.

Beth Mead, meilleure buteuse du dernier Euro 2022, n’est sera pas présente dans la liste de la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman. Et pour cause : la joueuse d’Arsenal a été victime d’une rupture des ligaments croisés en novembre dernier. Autre absence notable : Leah Williamson, habituelle capitaine, elle aussi blessée. La coach a décidé de nommer à sa place la défenseure Millie Bright (Chelsea). Les championnes d’Europe en titre vont tenter de remporter le premier titre mondial de cette sélection. L’Angleterre jouera contre Haïti lors de son match d’ouverture (22 juillet) en Australie.

