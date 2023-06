Euro Espoirs : La République tchèque glace l’Allemagne, au bord du précipice

République tchèque 2-1 Allemagne

Buts : Sejk (33e) et Vitík (87e) pour les Tchèques // Stiller (70e) pour les Allemands

Attention, tenant du titre en grand danger.

Championne d’Europe en titre et parmi les favoris à sa succession, l’Allemagne a encore calé face à la République tchèque, se faisant même surprendre dans les dernières minutes (2-1).

Dès les premiers instants, Vagnoman allume pourtant une première mèche (5e), et les Allemands posent leur patte sur le jeu, à défaut de multiplier les décalages. Jaroš doit se détendre sur un bon coup-franc envoyé par Stiller (14e) et Vagnoman puis Schade manquent l’opportunité d’ouvrir le score en deux temps (21e). Mais alors que les Blancs et Noirs montrent quelques premiers signes de fébrilité, Sejk se retrouve à la conclusion d’un contre parfaitement mené (1-0, 33e). Valenta doit lui encore se demander comment il a pu dévier ce coup-franc à côté, laissant passer l’opportunité de breaker (39e).

Après la pause, l’Allemagne menace à nouveau sur une tête de Schade sortie par Jaroš (56e), ou Weiper (60e). Et c’est finalement Stiller, trouvé plein axe, qui peut enchaîner un crochet dévastateur et une frappe gagnante au ras du poteau (1-1, 70e). Le coup de casque de Weiper ne trouve pas le cadre (78e) et les champions d’Europe en titre se font surprendre sur un but de Vitík après un corner non dégagé (2-1, 87e). La première victoire de l’histoire de la République tchèque dans un Euro Espoirs.

La bande d’Antonio Di Salvo devra faire tomber l’Angleterre mercredi pour espérer se qualifier, mais ce sont les Tchèques qui auront leur destin en mains, contre Israël.

République tchèque (4-3-3) : Jaroš – Gabriel, Vitík, Hranáč, Fukala – Valenta (Daněk, 79e), Červ (Pech, 79e), Žambůrek (Kaloč, 67e) – Karabec (Šulc, 73e), Sejk, Kusej (Jurásek, 73e). Sélectionneur : Jan Suchoparec.

Allemagne (4-3-3) : Atubolu – Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz – Krauss (Alidou, 46e), Keitel (Martel, 46e), Stiller (Weißhaupt, 85e) – Huseinbasic, Ngankam (Weiper, 46e), Schade. Sélectionneur : Antonio Di Salvo.

