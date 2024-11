L'Atlético de Madrid joue un récital à Prague

Slavia Prague 0 – 6 Atlético de Madrid

Buts : Álvarez (15e et 59e), Llorente (43e), Griezmann (70e) et Correa (85e et 89e) pour les Colchoneros.

Ils sont moins pénibles à 18 h 45.

En ouverture de la cinquième journée de la Ligue des champions, l’Atlético de Madrid a surclassé la capitale de la musique classique. L’équipe de Diego Simeone y est allé de son récital face au Sparta Prague : 6-0 à l’extérieur. De la solidité, logique, mais des buts à la pelle, plus rare. L’Atlético de Madrid n’avait pas marqué six buts depuis août 2023.

Face au 28ème de la C1, les Colchoneros ont été moins pénibles que d’habitude sans Antoine Griezmann, remplaçant en Ligue des champions pour la première fois depuis deux saisons. Álvarez d’un joli coup franc pied droit (15e), Llorente qui a vu son centre ne pas être dévié par Sørloth (heureusement, au vu du raté du Norvégien à la 37e), ont assuré l’essentiel en première période.

Álvarez y est allé de son doublé à l’heure de jeu, toujours pied droit, puis Griezmann, juste entré et du pied droit (0-4, 70e), donnaient de l’ampleur au concerto colchonero. Les disciples de Simeone pensaient terminer tranquillement et ont fait tourner. Koke est rentré pour sa centième en Ligue des champions, et le super remplaçant Correa a fait du Correa, en quatre minutes : un but de renard pied droit (0-5, 85e) puis un slalom face à des plots (0-6, 89e). Les Colchoneros passent neuvièmes.

¡Marca de nuevo Angelito! 6-0. pic.twitter.com/csCLN3NXLz — Atlético de Madrid (@Atleti) November 26, 2024

Le Cholismo n’est pas mort, épisode 463030.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Simeone (Riquelme, 79e), Giménez, Lenglet, Galan – Llorente, De Paul (Lino, 78e), Gallagher, Barrios (Koke, 79e) – Sørloth (Griezmann, 59e), Álvarez (Correa, 79e). Entraîneur : Diego Simeone.

Slavia Prague (4-3-3) : Vindahl Jensen – Vitík, Panák, Ross – Wiesner, Laçi (Solbakken, 79e), Kairinen, Rynes – Krasniqi (Tuci, 61e), Rrahmani (Olatunji, 60e), Haraslin (Pešek, 27e puis Pavelka (79e). Entraîneur : Friis.