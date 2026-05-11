Une légende d’Arsenal quitte le club

L’adieu aux larmes. Après neuf saisons passées du côté d’Arsenal, Beth Mead quittera le club londonien à la fin de la saison comme annoncé par Arsenal dans un communiqué.

After nine incredible years with our number 9, it's time to say goodbye 🥺 The true definition of a club legend and a player we'll never forget. Thank you for countless unforgettable memories, @bmeado9 ❤️ pic.twitter.com/vGsPZ9MAcT — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 11, 2026

Arsenal annonce également le départ de deux autres joueuses

Arrivée en provenance de Sunderland en 2017, Beth Mead a tout gagné sous le maillot des Gunners. Du championnat à la Ligue des champions la saison dernière, en passant par la League Cup, l’internationale anglaise a été la figure de proue offensive d’Arsenal ces dernières saisons, malgré une rupture du ligament croisé en 2022 qui l’a privée de la Coupe du monde 2023 avec les Lionesses. Du haut de ses 86 buts en 263 matchs, la numéro 9 n’a pas encore annoncé où elle poursuivra sa carrière. Son nom revient avec insistance du côté de London City Lionesses, le club anglais appartenant à la galaxie Kang. « Beth est une personne vraiment exceptionnelle et elle sera toujours la bienvenue à Arsenal », a notamment commenté Clare Wheatley, directrice de la section féminine d’Arsenal. Elle ne sera pas la seule à faire ses adieux au public londonien puisqu’Arsenal a également annoncé les départs de Laia Codina ainsi que de Victoria Pelova.

Qui jouera verra.

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