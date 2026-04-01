Tenant du titre, Arsenal s’incline mais rejoint le dernier carré

Chelsea 1-0 Arsenal

But : Nusken (90e+4)

On sait où est passé l’animal de compagnie de Didier Deschamps. Il était à Stamford Bridge. Malgré sa défaite sur la pelouse de Chelsea au match retour, Arsenal s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions à la faveur de sa victoire (3-1) à l’aller. Si les tenantes du titre ont assuré l’essentiel avec cette qualification et n’ont peut-être pas pris de risque inutile, elles ont souffert dans ce duel 100% British et peuvent notamment remercier leurs poteaux.

Les Gunners ont cru tuer tout – petit – suspense lorsque Stina Blackstenius a débloqué le match à la 80e minute, mais le but de la Suédoise a finalement été annulé pour une position de hors-jeu. Après plusieurs gros coups de chaud sur les buts de Daphne van Domselaar, autrice d’un arrêt énorme juste avant d’être sauvée par son poteau, c’est Chelsea qui a ouvert le score. Dans les arrêts de jeu, Sjoeke Nusken a fini par trouver la faille (1-0, 90e+4) mais c’était trop tard.

Pas d’insulte cette fois pour Sonia Bompastor, mais la coach de Chelsea a tout de même écopé d’un rouge dans les arrêts de jeu.

En colère contre la VAR, Sonia Bompastor sort son téléphone