En colère contre la VAR, Sonia Bompastor sort son téléphone

Une reconversion en vue ? Expulsée en fin de match face à Arsenal en C1 féminine ce mercredi, Sonia Bompastor n’avait visiblement pas fini de digérer sa frustration en zone mixte, au point de sortir son téléphone pour montrer aux journalistes l’action qui lui pose problème.

Une analyse percutante

Cette fois, pas d’insultes mais bien un coup de gueule concernant une action litigieuse qui ne passe pas pour Bompastor. En fin de match, la joueuse d’Arsenal Katie McCabe tire les cheveux d’Alyssa Thompson. « Mais si vous regardez cette vidéo, pour moi, c’est clairement un carton rouge pour la joueuse d’Arsenal, s’agace Bompastor. Elle tire les cheveux d’Alyssa. Si la VAR, encore une fois, n’est pas capable de vérifier cette situation, je ne sais pas pourquoi nous avons la VAR ! »

Téléphone rangé, Bompastor a continué de tailler l’arbitrage et l’UEFA dans la foulée : « S’ils sont satisfaits du match aller et de ce soir, ce n’est pas suffisant », a-t-elle lâché en conférence de presse.

Bompastor bientôt sur Eye of the match.

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