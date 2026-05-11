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Tiens, devinez qui on a rappelé pour faire l’hymne officiel du Mondial ?

EM
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Tiens, devinez qui on a rappelé pour faire l’hymne officiel du Mondial ?

Quel est le plus gros come-back entre celui de Zidane en 2005 chez les Bleus et celui de Shakira pour un hymne de Coupe du monde ? En vrai, il y a débat. À un mois du Mondial, la chanteuse colombienne a dévoilé un teasing de son prochain titre « Dai Dai » sur son compte Instagram. Le titre devrait sortir le 14 mai et faire office d’hymne officiel de la prochaine Coupe du monde.

Waka Waka

Demander à Shakira de faire une chanson pour la Coupe du monde, c’est comme prendre un pain au chocolat le dimanche matin : c’est zéro prise de risque, mais c’est efficace. Dans son teaser, on retrouve l’artiste de 49 ans avec des chorégraphies qui ont déjà contribué au succès mondial de « Waka Waka » en 2010. Sur YouTube, l’hymne officiel de la Coupe du monde en Afrique du Sud comptabilise 4,5 milliards de vues, ce qui en fait une des vidéos les plus visionnées de la plateforme.

On parie 100 balles que Ronaldinho et son bongo l’accompagneront lors de la cérémonie d’ouverture.

Quel surnom pour cette équipe d’Arsenal ?

EM

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