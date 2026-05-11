Les cadres de l’OL sont cash après la défaite à Toulouse

Un revers et des regrets. L’Olympique lyonnais s’est incliné sur le terrain de Toulouse (2-1) lors de la 33e journée de Ligue 1, ce dimanche, perdant ainsi sa troisième place, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des champions.

« La pire opération possible »

Les cadres de l’OL n’ont pas caché leur frustration après la rencontre. « C’est la pire opération possible, déplore Moussa Niakhaté. C’est une très mauvaise opération. On perd pendant que nos concurrents directs gagnent. On ne peut faire qu’une chose : travailler et gagner la semaine prochaine (contre Lens, NDLR). »

Un revers et des regrets. L’Olympique lyonnais s’est incliné sur le terrain de Toulouse (2-1) lors de la 33e journée de Ligue 1, ce dimanche, perdant ainsi sa troisième place, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des champions. « La pire opération possible » Les cadres de l’OL n’ont pas caché leur frustration après la rencontre. « C'est la pire opération possible, déplore Moussa Niakhaté. C’est une très mauvaise opération. On perd pendant que nos concurrents directs gagnent. On ne peut faire qu’une chose, c’est de travailler et gagner la semaine prochaine (contre Lens, NDLR). » Corentin Tolisso, auteur du but lyonnais de la partie, a affiché sa déception au micro de Ligue 1+ : « Il faut qu’on soit un peu plus malins. Je pense qu’on a manqué d’expérience, parce que même si on arrive pas à gagner ce genre de match, il ne faut pas qu’on le perde. » Actuellement quatrième, Lyon comptabilise 60 points, un de plus que Rennes, cinquième et un de moins que Lille, troisième. Les Gones doivent impérativement s’imposer contre Lens, dimanche prochain, pour s’assurer a minima un ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Un Lyon-Lens décisif à la dernière journée de Ligue 1, comme un air de déjà vu.

Corentin Tolisso, auteur du but lyonnais, a affiché sa déception au micro de Ligue 1+ : « Il faut qu’on soit un peu plus malins. Je pense qu’on a manqué d’expérience, parce que même si on n’arrive pas à gagner ce genre de match, il ne faut pas qu’on le perde. »

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Actuellement quatrième, Lyon comptabilise 60 points, un de plus que Rennes, cinquième et un de moins que Lille, troisième. Les Gones doivent impérativement s’imposer contre Lens, dimanche prochain, pour s’assurer au minimum un ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

Un Lyon-Lens décisif à la dernière journée de Ligue 1, comme un air de déjà-vu.

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