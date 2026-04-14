Un week-end maîtrisé pour les arbitres de Ligue 1

L’heure de gommer les erreurs a sonné. Comme chaque semaine, le rapport de la DTA revient sur trois actions litigieuses du week-end. La première vérification commence en Bretagne. Sur une belle action collective rennaise, le défenseur d’Angers Marius Louër dévie le ballon dans ses propres filets. Les Angevins réclament un hors-jeu de Breel Embolo, mais le but est bien accordé. Ce mardi la TDA tranche : « Position de hors-jeu confirmée, sans aucune influence sur l’action. »

Pas de penalty contre l’OL

Un petit détour à Toulouse. Dans un duel entre Ethan Mbappé et Dayann Methalie, le défenseur toulousain s’amène la balle sur le bras. Appelé par la vidéo, l’arbitre désigne le point de penalty. La DTA confirme que « le défenseur touche délibérément le ballon du bras ». Un cadeau de plus pour Olivier Giroud et 4-0 pour les Dogues.

Une dernière halte entre Lyon et Lorient. Tandis que Jean-Victor Makengo tente de reprendre un centre de la tête, le Lorientais est percuté par le corps d’Afonso Moreira, tombé au sol. Bam, penalty pour les Merlus. Ah non, pardon… Le jeune Portugais est victime d’une poussette dans le dos « Dans ces conditions, le penalty potentiel n’est pas justifié et la faute initiale de l’attaquant doit être sanctionnée par un coup franc direct en faveur de la défense. » Coup de chaud passé.

Un week-end tranquille.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée