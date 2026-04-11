Rennes grignote Angers et remercie Samba

Rennes 2-1 Angers

Buts : Louër CSC (12e) et Al-Tamari (25e) pour le SRFC // Peter (65e) pour le SCO

Cette fois, pas d’anniversaire. Après avoir cassé l’ambiance pour les deux fiestas des 125 ans dans sa maison (défaite contre Lille et nul contre Metz), le Stade rennais a rallumé la lumière à domicile en s’imposant contre Angers (2-1) pour profiter du faux-pas de Monaco la veille à Paris et garder le rythme dans la course à l’Europe. Pas de bougies, mais il y avait moyen de passer une bonne journée sur les bords de la Vilaine, en allant jeter un oeil aux promesses de demain à la Piverdière contre Fougères (victoire 4-0) avant de remplir ses narines avec les odeurs de fumée de galettes saucisses sur le chemin du stade des grands.

Le stress après le calme

Avec la même animation et les mêmes hommes qu’à Brest la semaine dernière, les Bretons ont bénéficié d’un petit coup de pot pour se mettre à l’endroit sans avoir besoin de trop cogiter. Une bonne passe pour Mahdi Camara, parti centrer pour un Breel Embolo en position de hors-jeu, mais devancé par le prometteur et malheureux Marius Louër pour un but contre son camp lançant la soirée du Roazhon Park (1-0, 13e). Content, le public rennais ? Mouais : des petits sifflets épidermiques sont venus se glisser pour sanctionner le manque d’inspiration de leurs protégés pour sortir de leur camp. Un peu sévère, surtout que Valentin Rongier a sorti le costume trois pièces pour envoyer une passe splendide pour l’hyperactif Mousa Al-Tamari, dont le bon déplacement lui a permis de claquer un joli lob au-dessus de Hervé Koffi (2-0, 25e).

𝗥𝗼𝗻𝗴𝗶𝗲𝗿 - 𝗧𝗮𝗺𝗮𝗿𝗶 : what else ? 🤯 Le duo qui guide le @staderennais vers les étoiles 🌠#SRFCSCO pic.twitter.com/IBqGLaePW3 — L1+ (@ligue1plus) April 11, 2026

Une soirée tranquille et une suite de match en gestion pour la bande de Franck Haise ? C’est ce qui aurait pu se passer si Estéban Lepaul, flanqué de son badge de meilleur buteur du championnat, Camara ou encore Breel Embolo avaient réussi à planter le troisième pour verrouiller les trois points. À l’heure de jeu, quelques secondes ont ressemblé à un possible tournant, de l’énorme occasion de 3-0 pour l’attaquant suisse au contre angevin, débouchant sur un bon centre de Lilian Raolisoa pour l’entrant Prosper Peter, buteur sur ce qui était quasiment son premier ballon (2-1, 65e).

Samba sauve les trois points

Ce qui a fait trembler tout le monde au Roazhon Park : les Rennais sur le terrain, qui ont perdu le fil et leur maîtrise ; les supporters dans les tribunes, en apnée sur chaque possession angevine. Pour faire souffler tout ce petit monde, Embolo n’a toujours pas réussi à cadrer, quand Abdelhamid Aït-Boudlal, solide défensivement à l’exception du but, avait visiblement envie de claquer une bicyclette dans cette rencontre. Il y a ensuite eu un air d’automne, à l’époque où Rennes aimait se faire remonter de 2-0 à 2-2, quand l’arbitre a montré le point de penalty pour une faute de Rongier dans la surface. Finalement, le stade a peut-être davantage explosé que sur les deux pions rennais en voyant Brice Samba repousser la balle d’égalisation d’Amine Sbaï, qui a raté l’opportunité d’offrir une fin de partie folle au SCO et donc laissé la vedette à l’international français que le Stade rennais pourra remercier au moment de se coucher dans le top 5 ce soir.

Rennes (4-4-2) : Samba – Seidu (Frankowski, 73e), Aït-Boudlal, Brassier, Merlin – Blas (Nagida, 85e), Rongier, M. Camara, Al-Tamari (Szymański, 73e) – Embolo (Mukiele, 73e), Lepaul. Entraîneur : Franck Haise.

Angers (5-3-2) : Koffi – Raolisoa (Sinate, 90e+4), Louër, O. Camara, Lefort, Ekomié – Mouton (Capelle, 62e), Van den Boomen (Koyalipou, 86e), Belkebla – Machine (Peter, 62e), Sbaï (Hanin, 90e+4). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

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