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  • J29
  • Toulouse-Lille (0-4)

Lille s'éclate et éjecte Marseille du podium

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Lille s'éclate et éjecte Marseille du podium

  Toulouse 0-4 Lille  

Buts : Meunier (23e), Perraud (50e), Fernandez-Pardo (55e), Giroud (89e, SP) 

La différence entre une équipe qui vise encore les premières places et une autre qui n’a plus rien à jouer ? En tout cas, Lille a complètement dominé Toulouse sur son propre terrain à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Largement inférieur dans tous les secteurs de jeu, le TFC s’est fait rouler dessus et reste donc englué dans le ventre mou du classement. De son côté, le Losc fait la bonne affaire et reprend sa place sur le podium au détriment de l’Olympique de Marseille (malgré la victoire des Phocéens devant Metz, ce vendredi).

Ne pas oublier Bentaleb

Malgré quelques séquences de moins bien et plusieurs occasions adverses (dont un poteau signé Rasmus Nicolaisen, sur corner), les Dogues ont frappé à quatre reprises sans encaisser de but : Thomas Meunier a d’abord ouvert le score au bout de vingt grosses minutes, puis Romain Perraud a breaké sur coup franc en début de second acte alors que Matias Fernandez-Pardo a enfoncé le clou une poignée de secondes plus tard. Enfin, Olivier Giroud s’est fait plaisir sur penalty. Nabil Bentaleb, lui, a préféré inventer une super passe en profondeur pour l’attaquant belge qui a provoqué l’expulsion de Mark McKenzie. Pas de débat, pas de second tour !

Malgré le décès de son père, Bruno Genesio sera sur le banc de Lille à Toulouse

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