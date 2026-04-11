Malgré le décès de son père, Bruno Genesio sera sur le banc de Lille à Toulouse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Bruno Genesio perdait son papa Salvatore, décédé à 84 ans. Endeuillé, l’entraîneur du LOSC avait retrouvé ses proches à Lyon vendredi matin. Malgré son absence en fin de semaine au domaine de Luchin, Genesio a continué à échanger avec ses adjoints en visio pour préparer au mieux le match du week-end.

Il se déplacera à Toulouse dimanche

D’après les informations de L’Équipe, Genesio sera d’ailleurs bel et bien présent sur le banc des Dogues pour affronter Toulouse à 17 h 15 ce dimanche. À la veille de cette rencontre capitale dans la course à la Ligue des champions, le président de Lille Olivier Létang a exprimé son soutien lors d’une conférence de presse : « On pense à lui, et on met tout en œuvre pour qu’il passe cette période difficile dans les meilleures conditions »

La victoire n’en sera que plus belle.

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