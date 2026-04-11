S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Toulouse-Lille

Malgré le décès de son père, Bruno Genesio sera sur le banc de Lille à Toulouse

MBC
Réactions
Malgré le décès de son père, Bruno Genesio sera sur le banc de Lille à Toulouse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Bruno Genesio perdait son papa Salvatore, décédé à 84 ans. Endeuillé, l’entraîneur du LOSC avait retrouvé ses proches à Lyon vendredi matin. Malgré son absence en fin de semaine au domaine de Luchin, Genesio a continué à échanger avec ses adjoints en visio pour préparer au mieux le match du week-end.

Il se déplacera à Toulouse dimanche

D’après les informations de L’Équipe, Genesio sera d’ailleurs bel et bien présent sur le banc des Dogues pour affronter Toulouse à 17 h 15 ce dimanche.  À la veille de cette rencontre capitale dans la course à la Ligue des champions, le président de Lille Olivier Létang a exprimé son soutien lors d’une conférence de presse : « On pense à lui, et on met tout en œuvre pour qu’il passe cette période difficile dans les meilleures conditions »

La victoire n’en sera que plus belle.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille - Metz (3-1)
Revivez Marseille - Metz (3-1)

Revivez Marseille - Metz (3-1)

Revivez Marseille - Metz (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.