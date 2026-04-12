Les supporters de Liverpool remontés face à la hausse du prix de l'abonnement

Enough. Après l’annonce de l’augmentation du prix des abonnements et des billets de 53 livres, soit un peu plus de 60 euros, pour les trois prochaines saisons par le club de Liverpool, la riposte des supporters s’est organisée en tribunes.

Spontaneous applause when the ‘No To Ticket Price Increases’ flag was displayed in front of the Kop #YNWA pic.twitter.com/dCHl60KZ0Y — Spirit of Shankly (@spiritofshankly) April 11, 2026

Banderoles et chants protestataires

Au cours de la rencontre face à Fulham, où les Reds l’ont finalement emporté 2 à 0, les supporters ont tenu à montrer leur mécontentement aux dirigeants du club en déployant une banderole : « Non à l’augmentation du prix des billets ».

Le bras de fer entre dirigeants et supporters a débuté depuis plusieurs mois, l’augmentation a finalement été décidée par le club. Une décision contestée par les groupes de supporters des Reds, à l’instar de Jay McKenna, président du conseil des supporters de Liverpool qui a dénoncé une « augmentation inutile du prix des billets malgré des mois de négociations ». Les fans ont donc établi leur plan d’attaque pour protester face à cette décision : le boycott des boutiques à l’intérieur d’Anfield, retarder au maximum le renouvellement des abonnements et le retrait de drapeaux iconiques dans le kop jusqu’à ce que tout le monde revienne autour de la table, sont des actions qui ont été proposées.

Anfield pourrait donc bien devenir la prochaine cathédrale du football.

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