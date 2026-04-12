Naples encore sauvé par son meilleur joueur

Parme 1-1 Naples

Buts : Strefezza (1ère) pour Parme // Mctominay (60e) pour Naples

Visiblement, l’Italie est pressée de voir l’Inter championne. Car après la grosse défaite de Milan (dauphin) contre Udinese, Naples (troisième) a également perdu des points lors de la 32e journée de Serie A : sur la pelouse de Parme, les visiteurs ont en effet concédé un nul qui fait les affaires du leader.

Strefezza impatient

Scott Mctominay, meilleur joueur des siens depuis belle lurette, a au moins évité la défaite à son équipe : après la jolie ouverture du score signée Gabriel Strefezza dès la première minute, l’Écossais a égalisé à l’heure de jeu suite à une belle action collective. Mérité au vu de la large domination des favoris, mais insuffisant pour prendre les trois points. Triste fin de saison…

⚽️ | Le but Scott McTominay pour logiquement égaliser face à Parma !💪👀 #ParmaNapoli Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/G8r4TuWpk9 — DAZN France (@DAZN_FR) April 12, 2026

Naples laisse encore filer des points dans la course au titre