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Naples encore sauvé par son meilleur joueur

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Naples encore sauvé par son meilleur joueur

  Parme 1-1 Naples

Buts : Strefezza (1ère) pour Parme // Mctominay (60e) pour Naples

Visiblement, l’Italie est pressée de voir l’Inter championne. Car après la grosse défaite de Milan (dauphin) contre Udinese, Naples (troisième) a également perdu des points lors de la 32e journée de Serie A : sur la pelouse de Parme, les visiteurs ont en effet concédé un nul qui fait les affaires du leader.

Strefezza impatient

Scott Mctominay, meilleur joueur des siens depuis belle lurette, a au moins évité la défaite à son équipe : après la jolie ouverture du score signée Gabriel Strefezza dès la première minute, l’Écossais a égalisé à l’heure de jeu suite à une belle action collective. Mérité au vu de la large domination des favoris, mais insuffisant pour prendre les trois points. Triste fin de saison…

Naples laisse encore filer des points dans la course au titre

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