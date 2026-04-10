Marseille retrouve le podium

Vite devant au score grâce à un but signé Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à Metz et retrouve provisoirement le podium de Ligue 1. Mais ce match comptant pour la 29e journée ne fut finalement pas si facile que ça, même si la deuxième division ouvre désormais les bras aux Grenats.

Marseille 3-1 Metz

Buts : Aubameyang (13e), Paixao (48e) et Traoré (90e+3) pour Marseille // Tsitaichvili (49e) pour Metz

Non, personne ne dira qu’il ne s’attendait pas à ce genre de résultats. Oui, tout le monde l’avait plus ou moins vu venir. Mais ce qui n’était pas prévu lors de ce Marseille-Metz comptant pour la 29e journée de Ligue 1, c’est que les débats soient si serrés au tableau d’affichage. À domicile et contre le plus mauvais élève du classement, les Olympiens ont en effet dû rester sérieux jusqu’à la fin de la partie pour récupérer les trois points tout en retrouvant le podium (deux unités d’avance sur Lille, qui a un rendez-vous supplémentaire à honorer, et trois sur un Monaco vaincu par le Paris FC). Les Grenats, eux, vont sûrement descendre en deuxième division et cette défaite anticipée par beaucoup conforte l’idée. Mais au moins, ils n’auront rien lâché même en étant menés de deux pions.

Le pion d’Aubam’, le poteau d’Hein

Bim, lucarne en tombant ! Franchement pas verni cette saison, Metz démarre sa rencontre par plusieurs erreurs (passes manquées de Salibou Sané ou Alpha Touré) dont l’une est bien exploitée par Pierre-Emerick Aubameyang : avant même le quart d’heure de jeu, l’avant-centre est décalé par Mason Greenwood et trouve le chemin des filets avec une certaine réussite. De quoi faire réagir la lanterne rouge du championnat, obligée de s’imposer dans sa quête inespérée de maintien ?

Absolument pas. Supérieur dans tous les domaines, l’OM enchaîne les occasions sans toutefois faire le break : Amine Gouiri ne cadre pas, Greenwood est bloqué par Pape Sy à deux reprises, la VAR refuse le doublé à PEA… Et soudain, Gauthier Hein manque d’égaliser : juste avant la pause, l’homme qui aurait pu être le héros de son équipe face à Nantes tape le poteau sur la première frappe des siens. Toujours pas de chance, donc, et toujours 1-0…

Deux minutes assez folles

Au retour des vestiaires, les Grenats pensent vraiment être maudits : au bout d’un contre éclair, Paixao s’offre un lob gagnant. Sauf que quelques secondes plus tard, la baraka change un peu de camp : en solo, Georgiy Tsitaichvili réduit la marque alors que personne ne s’y attend. Comme quoi, le suspense d’un match ne tient pas à grand-chose. Surtout que dans ses cages, Sy fait tout pour le préserver.

Leonardo Balerdi et Greenwood, pour ne citer qu’eux, ne parviennent ainsi pas à tromper le solide portier sénégalais. Mais son homologue argentin, Geronimo Rulli, n’est pas mal non plus puisqu’il évite le pire devant Jessy Deminguet. Finalement, c’est Hamed Junior Traoré qui a le dernier mot malgré une opportunité pour Nathan Mbala et l’OM d’Habib Beye assure donc le minimum à la maison. Ce qui, forcément, fera plaisir à son nouveau président.

Marseille (3-4-3) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjer, Timber (Nnadi, 82e), Paixao (Abdelli, 90e+1) – Greenwood (Traoré, 82e), Aubameyang (Vermeeren, 72e), Gouiri. Entraîneur : Beye.

Metz (4-2-3-1) : Sy – Kouao, Sané, Gbamin, Colin (Ballo-Touré, 82e) – Touré (Michal, 89e), Deminguet (Mbala, 81e) – Sarr, Hein, Tsitaichvili – Diallo. Entraîneur : Tavenot.

Revivez Marseille - Metz (3-1)