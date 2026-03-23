S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Marseille-Metz

La LFP décale (encore) le coup d’envoi d’un match de Marseille

CT
1 Réaction
La LFP décale (encore) le coup d’envoi d’un match de Marseille

La FFF et la LFP ont trouvé un nouveau passe-temps favori : chambouler la programmation des matchs. L’Olympique de Marseille reçoit le FC Metz le vendredi 10 avril prochain à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi de la rencontre était initialement prévu à 20h45, mais la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de reporter l’horaire du début de la partie à 21h05. Dans le communiqué publié ce lundi, la Ligue justifie cette décision par la programmation du duel Paris FC-AS Monaco le même jour (coup d’envoi à 19 heures).

L’OM une nouvelle fois reprogrammé

C’est la deuxième fois que les Marseillais voient l’horaire d’une de leurs oppositions être reprogrammé. Le match contre Lille ce dimanche (défaite 1-2), qui devait se jouer à 20h45, a finalement eu lieu à 17h15, en anticipation d’éventuels débordements liés au dénouement du second tour des élections municipales dans la cité phocéenne.

L’occasion de pousser un peu plus l’apéro.

Sept clubs de Ligue 1 appellent à une réforme « nécessaire et urgente » du football professionnel

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
  • Ligue 1
  • J7
  • Metz-Marseille
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?

J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 2j
59
27

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.