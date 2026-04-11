Ce que pense Habib Beye du séjour de Frank McCourt à Marseille

Coup de foudre à la Commanderie. Au soir de la conférence de presse de présentation de Stéphane Richard, le nouveau président de l’Olympique de Marseille, les Phocéens se sont tranquillement imposés contre le FC Metz au Vélodrome. Satisfait de cette victoire après deux défaites successives en Ligue 1, Habib Beye en a profité pour saluer les mots de Frank McCourt, le propriétaire de l’OM depuis 10 ans.

« Un message exceptionnel et magnifique »

« Il était présent au club aujourd’hui et il a eu un message exceptionnel et magnifique d’encouragement et de soutien à l’équipe. Je pense que ça a fait beaucoup dans ce qu’on a vécu ce soir », déclarait le coach de l’OM à la fin du match au micro de Ligue 1+.

Après ses mots doux, Habib Beye a tenu à rappeler son objectif : une qualification dans la plus belle des compétitions. « À moi, aux joueurs et au club d’amener ce club en Ligue des champions parce qu’il le mérite. Je suis vraiment focus sur ces cinq derniers matchs. Ce sont cinq étapes très importantes pour ramener l’Olympique de Marseille en C1. C’était déjà mon ambition personnelle quand je suis arrivé au club. »

Tout ça pour perdre contre l’Olympiakos, le Kairat Almaty et le Slavia Prague…

Revivez Marseille - Metz (3-1)