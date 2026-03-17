La programmation de la finale de Coupe de France brouille le signal entre la FFF et France TV

Il faudra se serrer sur « le plus grand terrain de sport ». Il aura fallu des mois de tractations pour y arriver, mais la finale de la Coupe de France a enfin sa date et son lieu : le vendredi 22 mai au Stade de France. Initialement prévu le 23 mai, la FFF devait trouver un plan B à cause de travaux sur les transports publics d’Île-de-France. Un soulagement pour les uns mais qui ouvre un casse-tête pour les autres. La rencontre est programmée le même soir que la finale de Challenge Cup au rugby, ce qui pose problème à France Télévisions, diffuseur des deux compétitions.

🚨 OFFICIEL : la 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de la Coupe de France Crédit Agricole aura lieu le 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐢 𝐚̀ 𝟐𝟏𝐡𝟎𝟎 au 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🏟️🏆 Toutes les infos 👉 https://t.co/MQAJHTk4xb#CDFCA pic.twitter.com/thKXJdG8Hf — Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) March 17, 2026

Pas bon pour les affaires de France TV

Pour la Challenge Cup, cinq clubs français sont encore en lice en huitièmes de finale avec de potentielles chances de qualification en finale, même si le trophée échappe aux clubs français depuis deux ans. Si l’une des équipes parvient à se qualifier, France TV devra diffuser les deux finales en même temps, sur une de ses quatre chaînes.

Selon les informations de L’Équipe, les relations entre la 3F et le service public sont au point mort, alors que les deux parties sont en pleine période de renouvellement de contrat, 2026 étant la dernière année du deal en cours. France Télévisions tente de maintenir la diffusion de la CDF pour un contrat à 4 millions d’euros par an, soit la moitié de ce qu’elle proposait les années passées. En bon concurrent, beIN Sport a proposé une offre supérieure de 9 millions d’euros par an jusqu’en 2030.

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