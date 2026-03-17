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On sait où aura lieu la finale de la Coupe de France !

JF
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On sait où aura lieu la finale de la Coupe de France !

Ça y est, on est fixé ! Alors que les interrogations étaient nombreuses quant au stade qui accueillerait la finale de la Coupe de France 2026, voilà que la fédération a officiellement annoncé la tenue de l’événement au Stade de France.

Concernant la date, un changement majeur, puisque celle-ci aura lieu un vendredi soir et non un samedi, le 22 mai prochain. Une date avancée, forcée par les travaux qui affecteront largement les transports en commun menant au stade le 23 mai.

La décision a été prise par le comité exécutif de la 3F, réuni à Paris, mardi 17 mars. Dans un communiqué, la Fédération a aussi précisé que la finale de la Coupe Gambardella aura elle aussi lieu au Stade de France, en lever de rideau, à 17h15. Les supporters de Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice peuvent donc déjà prendre des options sur leurs billets de train.

À moins que ça ne porte la poisse, chacun son choix !

Senny Mayulu : frérot gourmand

JF

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