Kane face à Pacho : la bonne altitude

Si le PSG a décroché son billet pour la finale de la Ligue des champions, il le doit en grande partie à l’intelligence défensive de Willian Pacho, précieux notamment dans son duel face à un Harry Kane remuant et décisif. Un affrontement de très haut niveau dont les deux hommes sortent finalement grandis.

Le match aller d’anthologie entre le Paris Saint-Germain et le Bayern avait reçu son lot de critiques. Les partisans d’un football plus pragmatiques et moins débridé avaient critiqué les deux défenses, trop perméables à leur goût. Mercredi soir à l’Allianz Arena lors de la qualification du PSG face au Bayern Munich, c’était tout l’inverse : « seulement » deux buts, des gardiens au niveau, des arrières-gardes solides et surtout des duels engagés comme celui livrés entre Harry Kane et Willian Pacho pendant 95 minutes. Deux joueurs qui dessinent l’avenir de leur poste, tant leurs performances défensives et offensives, ont défrayé la chronique.

Un duel aussi tactique que combatif

Le bras de fer entre le meilleur buteur du continent cette saison et le roc équatorien ne s’est pas résumé aux nombres de coups et de tacles échangés par les deux hommes. Non, les deux joueurs se sont aussi livré une confrontation âpre sur le plan tactique. Comme à son habitude cette saison, le vrai-faux numéro 9 du Bayern Munich a passé une partie de son match loin de la ligne défensive parisienne. Avec cette approche tactique singulière, le prince Harry n’a pas fui la confrontation : il l’a rendue plus intéressante et a permis à son adversaire du soir de montrer encore une fois au monde toute sa polyvalence.

Défendre en équipe est la mentalité de ce groupe Willian Pacho, costaud et intelligent

Sur la pelouse de Munich, Willian Pacho aurait pu tomber dans le piège de partir à la chasse de l’attaquant anglais à la trace, délaisser ses 30 mètres à la surface de réparation parisienne. Le gars sûr de la défense parisienne depuis deux saisons aurait alors offert des espaces béants dans son dos qui ont déjà fait si mal au PSG au match aller. À la place, Pacho a misé sur sa qualité d’anticipation, sa capacité à lire le jeu de l’adversaire, pour intervenir à propos. Cette performance de haute volée lui a valu le titre honorifique d’homme du match « Défendre en équipe est la mentalité de ce groupe », indiquait le numéro 51 à la fin du match avec le trophée dégueulasse de l’UEFA dans les mains. Une fois de plus en Ligue des champions, Pacho a été le fer de lance de cet esprit guerrier exigé par Luis Enrique.

Kane avant Gyökeres

Car lorsque Harry Kane s’approchait dangereusement des cages de Matveï Safonov, Willian Pacho le suivait à la trace. Des coups d’épaules ont été échangés et sur un duel, les crampons du Bavarois ont même laissé leur trace sur le crâne massif de l’Équatorien. Finalement, le travail de sape de l’homme aux 55 buts cette saison a porté ses fruits. Alors que Pacho marquait Nicolas Jackson entré en jeu quelques minutes plus tôt, l’Anglais a enfin obtenu la liberté qu’il espérait pour envoyer un missile en lucarne au nez et à la barbe du Parisien, cette fois en retard et surtout impuissant.

Cette égalisation du Bayern Munich dans le temps additionnel n’aura finalement pas changé l’histoire, mais au moment de distribur les bons points aux deux équipes, on peut se dire que ces Willian Pacho et Harry Kane ont réalisé un match costaud chacun dans leur registre de prédilection. Une belle mise en bouche pour le stoppeur du PSG qui dès le 30 mai prochain en finale à Budapest, devra se coltiner Viktor Gyökeres, un autre amoureux de ces duels de battants.

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