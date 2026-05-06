Les cinq minutes qui ont tendu le Bayern

João Pinheiro, ou João Dinero ? C’est la question que se sont posée l’Allianz Arena et l’effectif du Bayern à la demi-heure de jeu de cette demi-finale retour de Ligue des champions. Après un arrêt de Matvey Safonov, Vitinha a dégagé le ballon sur João Neves… qui a touché le ballon de la main. Le PSG menait alors 1-0 à Munich, à la suite du but rapide d’Ousmane Dembélé.

La main non sifflée de João Neves dans la surface du PSG ❌ Pénalty ou pas ? 🤔#BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/PgDgu2p58L — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2026

Dans les lois 12 du jeu, relatives aux fautes, rien ne stipule qu’une main consécutive à un dégagement d’un coéquipier est passible d’un penalty. Une main est commise si un joueur « touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon » ou « en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. » Rien n’indique non plus qu’un ballon qui ne va pas en direction du but ne doit pas être sanctionné.

Rebelote… deux minutes plus tard

« Il est considéré qu’un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n’est pas justifiable par un tel mouvement, stipulent les lois du foot. En ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ces parties du corps et ainsi d’être sanctionné. » En ce sens, au match aller, la main d’Alphonso Davies a été sanctionnée.

La polémique a enflé deux minutes plus tard. Les Bavarois ont alors demandé une main de Nuno Mendes, qui avait déjà écopé d’un carton jaune après une faute sur Michael Olise. L’arbitre n’a pas sifflé, sanctionnant d’abord une… main de Konrad Laimer. Les Bavarois ont commencé à s’énerver.

Et il reste une mi-temps.

Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale