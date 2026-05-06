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Pour les hôtels américains, la Coupe du monde n’est pas un événement

UL
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Pour les hôtels américains, la Coupe du monde n’est pas un événement

Il aurait pris position dans la guerre du Master Poulet. « Un hot-Dog et un Coca-Cola ! », voilà ce que Gianni Infantino promet à quiconque « achète un billet pour la finale à deux millions de dollars. » Le divin chauve de la FIFA s’en fiche de la malbouffe, mais s’en tape encore plus de la flambée des prix des billets pour le Mondial 2026 et des inquiétudes des professionnels.

Moins de réservations que pour un été normal

En effet, à cinq semaines du début de la compète, l’événement n’attire pas les foules dans les hôtels étasuniens. Alors que la FIFA prévoyait que le Mondial générerait au moins 30 milliards de dollars de retombées économiques, le secteur hôtelier américain affirme qu’il n’y a pas plus de réservations que lors d’un été quelconque, selon un sondage d’une association hôtelière, relayé par Forbes. Pire : deux tiers des hôtels new-yorkais remontent des réservations plus faibles que prévu. « Ce sera spectaculaire à la télé, mais ça ne va pas dynamiser le tourisme, » prophétise un professionnel du secteur.

Pour les métropoles américaines, la croissance n’aura « pas d’impact significatif sur l’emploi ». Forbes annonce que beaucoup d’obstacles liés aux visas et au contexte géopolitique entrent en compte  et freinent la demande internationale.

Au bon marché, maison Boucicaut Infantino.

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UL

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