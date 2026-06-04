L’épouse de Marquinhos révèle son plus gros traumatisme

O trauma. Qui tirera les penaltys pour le Brésil lors de ce Mondial ? Probablement pas Marquinhos. Et pour cause, le défenseur international du Paris Saint-Germain a un énorme traumatisme en la matière. C’est ce qu’a révélé son épouse Carol Cabrino à la chaîne brésilienne Globo, dans le cadre d’un documentaire consacré aux WAGS do Brazil.

« Il pleurait sous sa couette »

Pas besoin de remonter à l’enfance pour trouver les racines du mal, seulement au Mondial 2022. En quarts de finale, face à la Croatie, le Brésil s’effondre lors de la séance de tirs au but fatidique, à cause notamment d’un raté de… Marquinhos, qui prive la Seleção d’une place dans le dernier carré.

« Dès que j’ai vu qu’il avait raté sa tentative, j’ai su que la suite allait être très compliquée. Mais je ne l’ai vraiment mesuré qu’au moment où il m’a envoyé un message disant que sa carrière pourrait s’arrêter là, qu’il avait tout gâché, que c’était la plus grande honte du Brésil », raconte Carol Cabrino, qui a même été appelée en renfort par le staff du Brésil pour gérer la situation. « Il pleurait sous sa couette, le pauvre. Je ne savais pas quoi dire, je l’ai juste pris dans mes bras et j’ai décidé de ne rien dire, car c’était peut-être un moment qu’il avait besoin de vivre comme ça. »

Si le défenseur n’a pas manqué de louer les qualités humaines de sa compagne par la suite, cette séance maudite face à la Croatie a laissé une trace indélébile : depuis, Marquinhos n’a plus jamais tenté un tir au but.

L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde