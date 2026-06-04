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Le premier supporter de l’Afrique du Sud est mexicain

OC
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Le premier supporter de l’Afrique du Sud est mexicain

Ah le fameux grand-père originaire de Johannesburg. Après quelques problèmes de visas, la sélection sud-africaine est bien arrivée au Mexique. Les Bafana Bafana ont enfin posé leurs valises dans leur camp de base de Pachuca et ont eu la bonne surprise de voir un jeune fan mexicain les encourager.

Visiblement pas rancunier, le gamin a été aperçu en train de reproduire la mythique célébration des joueurs sud-africains après le but de Siphiwe Tshabalala lors du match d’ouverture contre le Mexique en 2010.

Séance photo et dédicaces

La gestuelle du gamin n’a pas échappé aux yeux du sélectionneur Hugo Broos qui lui a offert un maillot et l’a invité à rencontrer les joueurs. Toute la sélection s’est ainsi arrêtée un à un pour faire des photos et signer des autographes avec « Luchito ». De quoi marquer des points pour le trophée du ballon d’eau fraîche de la compétition.

L’Afrique du Sud ouvrira la compétition jeudi 11 juin contre le Mexique, comme en 2010. Ils enchaîneront ensuite avec la Tchéquie (18 juin), puis la Corée du Sud (le 25).

C’était donc lui le douzième homme des Bafana Bafana ?

L’Afrique du Sud tenue en échec à domicile à 12 contre 11

OC

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