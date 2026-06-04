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Robert Duverne n'avait que de l'amour pour Zinédine Zidane après son coup de boule

JD
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Robert Duverne n'avait que de l'amour pour Zinédine Zidane après son coup de boule

Bisou Zizou. Il y a 20 ans, l’équipe de France perdait aux tirs au but la finale du Mondial face à l’Italie sur la pelouse du Stade olympique de Berlin. Un match marqué par une image qui reste encore dans toutes les mémoires : le coup de tête assené par Zinédine Zidane à Marco Materazzi.

Deux décennies plus tard, dans un documentaire de L’Equipe consacré à l’épopée allemande des Bleus, le préparateur physique de la sélection Robert Duverne revient sur cet « incident » rentré depuis dans l’histoire du foot français.

« Je ne lui en veux pas »

L’homme qui détient toujours le record du monde de lancer de chrono, se souvient ne pas avoir compris tout de suite la gravité de la situation : « Le banc italien voit la caméra du quatrième arbitre et me fait comprendre, presque désolé, que l’image est terrible. On comprend qu’il va être sanctionné sur la foi de cette vidéo. »

Malgré le carton rouge qui s’en est suivi et a constitué un tournant majeur pour la suite de la finale, Duverne ne se montre pas critique du comportement adopté par ZZ, bien au contraire : « À ce moment-là, je n’ai envie que de l’aimer parce que la personne qui s’en veut le plus, c’est lui, donc on n’a pas besoin de lui en vouloir. »

Ca c’est de la pédagogie qui fonctionne.

Deschamps ne dit pas non à une sélection de renom

JD

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