Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006

Pas ça Zinédine, pas ça. Ce coup de tête a certainement marqué des générations, et demeure encore un souvenir légendaire dans l’histoire du football. L’expulsion de Zinédine Zidane après un coup de tête en pleine poitrine sur Marco Materazzi, lors de la finale du Mondial 2006, ne s’oubliera jamais. Presque 20 ans après, Gianluigi Buffon se confie au Guardian et assume : « C’est ma faute. »

« J’étais le seul témoin »

« J’étais à environ 15 mètres et j’ai entendu le bruit sourd, raconte-t-il au média britannique. S’il avait fait ça contre n’importe qui d’autre, cette personne aurait été K.-O. L’arbitre de touche ne l’a pas vu. Le seul qui en a été témoin, c’était moi. Donc je me suis précipité vers l’arbitre et son assistant pour attirer leur attention. Materazzi était au sol. Zidane était immobile, moi je protestais et le match a été interrompu. »

Ce coup de boule à la 107e minute, un seul joueur sur le terrain l’aurait vu en direct. Si Gigi Buffon assume d’avoir joué un rôle dans l’expulsion du capitaine français, ce sont bien les images captées par les télévisions qui ont fait basculer la rencontre dans l’histoire du foot.

Un moment que l’ancien portier de la Juventus regrette tout de même : « J’étais bouleversé et tiraillé entre des sentiments contrastés. Je savais que c’était le dernier match de Zidane et qu’il était l’un des joueurs les plus grands et les plus élégants de l’histoire du football. Et j’étais désolé que ça se termine ainsi pour lui », conclut Buffon.

Dire qu’il venait juste de sortir son autre coup de tête.

Pourquoi Deschamps est le candidat parfait pour retaper l’Italie