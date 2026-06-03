Le témoignage poignant de Konaté sur le décès de son père

Cœur avec les mains. Interviewé ce mercredi par France Inter sur le thème de la santé mentale, Ibrahima Konaté a livré un témoignage poignant sur la perte de son papa, décédé en janvier 2026. L’international français a rappelé l’importance de rester entouré dans les moments difficiles : « J’en ai jamais parlé, mais en début de saison, mon père a été à l’hôpital pendant plusieurs semaines, a confié le désormais ex-défenseur de Liverpool. Moi, dans ma situation, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je devais rentrer, arrêter de jouer, parce que l’équipe avait besoin de moi. Et je ne savais pas non plus avec qui en discuter. »

En début de saison 2025-2026, Ibrahima Konaté (@IbrahimaKonate_), défenseur français du FC Liverpool et en équipe de France de Football, a du faire face à l'hospitalisation de son père, décédé en janvier 2026. Il se confie sur cette période difficile et l'importance de ne pas… pic.twitter.com/fpRDD302Tc — France Inter (@franceinter) June 3, 2026

« Je gardais tout pour moi »

Konaté, qui pourrait s’engager dans les prochains jours au Real Madrid, a été plus loin dans la confidence et a même lâché un petit conseil aux gens qui souffrent : « Je gardais tout pour moi. Et le conseil que je donne à toutes les personnes qui nous écouteront, c’est quand on a un mal-être ou quand il y a quelque chose qui se passe, parlez-en autour de vous, ça peut vous aider, vous faire du bien. »

Le central s’est ensuite épanché sur l’importance de son éducation : « Pour moi, au-delà d’être un footballeur, ma réussite, je pense, c’est que j’ai été un garçon très bien éduqué, a-t-il posé. Car quand je quitte le centre de formation ou Liverpool, les messages que je reçois. Par exemple, le kiné de Liverpool m’a dit qu’en 24 ans, j’étais la meilleure personne qu’il ait rencontrée, et ça me fait chaud au cœur parce que cela me fait penser directement à mon père. »

Puissant.

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