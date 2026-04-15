Hugo Ekitiké forfait pour la Coupe du monde

Les espoirs brisés. Sorti en pleurs sur civière à la 28e minute du match retour perdu par Liverpool contre le PSG, Hugo Ekitiké s’était écroulé après un mauvais appui, se tenant l’arrière de la cheville. Ce mercredi matin, le verdict est tombé : sévèrement blessé, l’attaquant français ne participera pas à la Coupe du monde 2026.

Fin de saison

D’après les informations du Parisien, Hugo Ekitiké, pressenti pour être titulaire dans le onze de la France au Mondial, a été victime d’une rupture du tendon d’Achille, une blessure longue durée synonyme de fin de saison. Didier Deschamps ne pourra donc pas compter sur lui pour aller briguer une troisième étoile en Amérique du Nord.

Au coup de sifflet final, son entraîneur Arne Slot ne s’était déjà pas montré rassurant : « Hugo Ekitiké s’est fait très mal, c’est une blessure assez grave. Je ne sais pas s’il va rejouer cette saison. »

Le Slot n’a pas porté chance…

Fin de saison pour Hugo Ekitiké ?