Le Pays de Galles et le Ghana se séparent bons amis

Pays de Galles 1-1 Ghana

Buts : Koumas (90e+3) pour les Dragons // Yirenkyi (66e) pour les Black Stars

Le sens du timing. Non qualifiés pour la CAN 2025 et restant sur une série de cinq défaites consécutives, le Ghana et son nouveau sélectionneur Carlos Queiroz jouaient bien plus qu’un simple match amical face au Pays de Galles. Mais après avoir mené au score, ils ont finalement concédé l’égalisation dans le temps additionnel (1-1).

Les remplaçants font leur loi

Si Gallois et Ghanéens ont fait jeu égal durant l’intégralité du premier acte, les évènements se sont accélérés au retour des vestiaires, notamment lorsque le sélectionneur des Black Stars a décidé de changer plus de la moitié de son onze de départ avant l’heure de jeu. Alors que Yirenkyi était entré en jeu six minutes plus tôt, le joueur de Nordsjælland a été le seul à trouver le chemin des filets sur l’un de ses premiers ballons. Après une récupération haute du milieu de terrain des Black Stars, le Lyonnais Ernest Nuamah a réalisé une chevauchée fantastique, mais sa frappe a été détournée par Karl Darlow sur son défenseur. C’est ensuite le poteau qui est venu sauver Neco Williams d’un CSC, mais le cuir est revenu dans les pieds de Yirenkyi qui ne s’est pas privé pour le catapulter au fond des filets gallois (0-1, 66e). Les Dragons se sont peu à peu rebellés sans pour autant parvenir à ajuster la mire. Également entré en jeu à la 60e minute, Lewis Koumas est venu remettre son équipe à hauteur dans le temps additionnel en concluant d’une superbe tête plongeante croisée le centre millimétré de Williams (1-1, 90e+3). Pas de quoi véritablement rassurer le Ghana avant le début du Mondial, eux qui restent sur une série de six matchs sans victoire.

Aucune des deux formations ne sera championne du monde des amicaux.

Deux gros absents dans la liste du Ghana