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Un coach emblématique de Premier League quitte son poste

LB
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Un coach emblématique de Premier League quitte son poste

L’amour dure cinq ans. Fulham a annoncé ce mardi 2 juin que Marco Silva quittait le club après cinq ans sur le banc des Cottagers. Selon les informations du Telegraph, le technicien portugais devrait rejoindre Benfica.

Une promesse de retour

Arrivé sur le banc de Fulham en 2021 après une saison de pause à l’issue de son aventure avec Everton, l’entraîneur de 48 ans est parvenu à faire remonter les Cottagers lors de sa première saison au club en remportant le Championship en 2022, puis à maintenir le club dans l’élite du football anglais sur le long terme. Dans une lettre ouverte aux supporters, le Lisboète a indiqué : « À nos supporters : dès le premier jour, je vous ai demandé de toujours être à nos côtés. Et c’est ce que vous avez fait ces cinq dernières années. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses. Mon équipe et moi-même avons toujours ressenti votre soutien. Je ne l’oublierai jamais. Fulham restera toujours dans mon cœur, et tôt ou tard, je reviendrai à Craven Cottage. »

Le tout en devenant le troisième entraîneur ayant exercé le plus longtemps en Premier League.

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LB

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