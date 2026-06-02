Coup de tonnerre pour Bobigny

La sentence est irrévocable. Plusieurs clubs se sont présentés devant la DNCG ce mardi 2 juin, si six des appelés (l’OL Lyonnes, l’UJS Toulouse, Dinan Léhon, Toulon Métropole Futsal, Les Herbiers et le SC Toulon) ont passé l’examen sans encombre, le FC 93 Bobigny paie le plus lourd tribut en étant exclu des compétitions nationales pour la saison 2026-2027 et rejoint donc le cercle des clubs ayant subi la même sanction cette saison : le Stade poitevin, Wasquehal et l’AS Monaco féminine.

Chantilly et Bourges en sursis

13e du dernier exercice de National 2, l’équipe première du club séquano-dionysien ne pourra donc pas repartir au quatrième échelon national la saison prochaine. Il pourrait également être accompagné par deux autres formations de N2, l’US Chantilly et le Bourges FC contre lesquels l’instance a prononcé un « Sursis à statuer ». Deux autres équipes de la quatrième division, le FC Chauray et le FC Dieppe ont ainsi vu la DNCG leur imposer un « encadrement de la masse salariale ». Si Villefranche Beaujolais a également été autorisé à repartir en Ligue 3 la saison prochaine, le gendarme financier du football français lui a toutefois conféré sous conditions : « Accepte le budget en l’état sous réserve de confirmation de l’octroi du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF. »

L’été va être long.

Bobigny va rester en National 2 cette saison