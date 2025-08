Des élus de Seine-Saint-Denis apportent leur soutien FC Bobigny 93

Vent debout.

Désireux de remplacer l’AC Ajaccio, rétrogradé en National par la DNCG suite à de grandes difficultés financières, le FC Bobigny 93, qui a menacé de boycotter le championnat de N2 en cas de non-accession à l’échelon supérieur, a reçu des soutiens précieux. Plusieurs élus de la Seine-Saint-Denis – Stéphane Troussel, président du conseil départemental du 93, Aly Diouara, député de la Seine-Saint-Denis, et Abdel Sadi, maire de Bobigny – ont envoyé un courrier à Philippe Diallo, le président de la FFF.

Une décision rapide réclamée

Dans ce dernier, il est réclamé que l’instance rende sa décision avant la reprise du National, prévu le 8 août prochain : « À l’issue de son passage à la DNCG, le FC 93 pouvait légitimement espérer une accession en championnat National, notamment en raison de la relégation administrative annoncée de l’AC Ajaccio. Toutefois, cette rétrogradation tarde à être formellement entérinée par votre fédération, générant incertitude et tensions, ont écrit les élus. Plusieurs semaines après cette décision, aucun calendrier officiel ni critères précis n’ont été communiqués quant aux modalités de repêchage. Cette absence de transparence engendre une insécurité préjudiciable pour le club et plus largement pour la ville de Bobigny, dont la réussite sportive constitue un motif de fierté collective dans un territoire régulièrement stigmatisé et discriminé. » Meilleur deuxième des trois groupes de N2, et donc l’équipe la mieux placée pour être repêchée, devra encore patienter puisque l’ACA a encore jusqu’au 6 août pour saisir le CNOSF.

Il y a de quoi devenir chèvre.

