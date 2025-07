La DNCG confirme les rétrogradations de deux clubs professionnels

La DNCG n’est toujours pas en vacances.

Ce mardi, le gendarme financier n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Après avoir sauvé l’Olympique lyonnais la semaine dernière en appel, la DNCG fédérale a confirmé la rétrogradation de l’AC Ajaccio en National 1 ainsi que l’exclusion de Martigues de toutes les compétitions nationales. Deux coups de massue pour les clubs qui évoluaient en Ligue 2 la saison dernière.

Ajaccio va encore faire appel

Sur Facebook, le président de la holding détenant l’ACA, Alain Orsoni, a parlé d’une décision prise « sous des prétextes fallacieux » et assuré que le club corse comptait faire appel devant le comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ajaccio devrait être remplacé par Boulogne-sur-Mer, troisième de N1 et barragiste malheureux.

Une meilleure nouvelle pour Nîmes, en revanche, autorisé à repartir en National 2 avec l’encadrement de la masse salariale.

