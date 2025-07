Quand Laurent Blanc convoquait Bakary Sako chez les Bleus... par erreur

Celle-là, elle fait mal.

Il fut un temps où Bakary Sako défendait les couleurs de l’AS Saint-Étienne et toquait à la porte de l’équipe de France. L’international malien, qui défendra donc par la suite les couleurs des Aigles du Mali et jouera en Championship puis en Premier League à Wolverhampton, Crystal Palace ou West Bromwich, a raconté dans une interview au média Rapunchline le jour où Laurent Blanc l’a convoqué chez les Bleus… par erreur. « Quand je rentre de l’entraînement, je vais au vestiaire, tout le monde saute sur moi. Tout le monde est content, on me félicite. Le coach aussi. Mon téléphone sonne de partout » raconte celui qui était, à ce moment-là, pré-sélectionné avec les A et avait auparavant fréquenté les équipes nationales de jeunes en U19 et U21. Mais très vite, l’euphorie va retomber lorsque Laurent Blanc accorde une interview à BFM-TV en parallèle : « Quelques minutes après, il fait une interview sur BFM et il dit qu’il s’est trompé de Sakho, reprend Bakary. C’était l’autre, c’était Mamadou Sakho. (…) J’étais dans la pré-sélection des A. Mais il y avait moi et il y avait Mamadou Sakho. »

🎤 | Quand l’équipe de France et Laurent Blanc s’étaient trompés de « Sako » en appelant Bakary Sako au lieu de Mamadou Sakho… pic.twitter.com/EMvruqYI3m — Rapunchline (@rapunchline) July 12, 2025

Un événement qui dégoûtera définitivement Sako, lui qui optera alors sans réfléchir plus longtemps pour la tunique du Mali pour lequel il a disputé 21 rencontres à ce jour. Et on peut le comprendre.

