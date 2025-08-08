S’abonner au mag
Après la descente aux enfers d’Ajaccio, le FC 93 Bobigny tente le coup pour intégrer le National

La DNCG ou la FFF aurait mal fait les choses ? Impossible…

La chute de l’AC Ajaccio a déjà fait un heureux. Boulogne Côte d’Opale vient tout juste d’être promu après la relégation administrative des Ajacciens. Mais la descente aux enfers des Corses semble interminable et ces derniers pourraient même déposer le bilan dans les prochains jours. Une situation qui n’arrange personne en ce jour de reprise du championnat National qui pourrait donc se jouer à 17. Mais un club n’a pas dit son dernier mot : le FC 93 Bobigny, qui souhaite faire partie du troisième échelon français cette saison.

« Une rupture manifeste d’égalité »

Comme révélé par Le Parisien, le club francilien a décidé de lancer un recours administratif contre la FFF et la DNCG. Meilleur deuxième de N2 la saison passée, FC 93 Bobigny a déjà plaidé sa cause auprès de la FFF, qui n’a cependant pas souhaité recevoir la formation. Le président, Mahamadou Niakaté, qui a décidé de saisir le tribunal administratif, a adressé un courrier où ce dernier dénonce notamment « une rupture manifeste d’égalité entre les clubs vis-à-vis des règles financières de participation, un possible manquement de la DNCG ou carence fautive de la FFF à exiger les garanties obligatoires, un préjudice sportif et économique grave, imminent et irréversible pour [son] club. Le championnat étant imminent, l’urgence est caractérisée », a affirmé le président.

Réponse dans deux, trois mois.

Des élus de Seine-Saint-Denis apportent leur soutien au FC Bobigny 93

